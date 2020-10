Kostenpflichtiger Inhalt: Kirche in Grevenbroich : Gottesdienste wieder ohne Gesang

Leitender Pfarrer Meik Schirpenbach informiert über aktuelle Änderungen für Gottesdienstbesucher. Foto: cso- Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich In den Katholischen Kirchen in der Stadt gilt ab Sonntag Maskenpflicht auch am Platz. Auf gemeinschaftlichen Gesang in Gottesdiensten wird verzichtet. Damit reagieren leitender Pfarrer Meik Schirpenbach und sein Team auf die Corona-Entwicklung.