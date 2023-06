Schnellere Brandbekämpfung Schnelle Motorräder helfen der Feuerwehr Straelen bei Waldbrand-Einsätzen

Die Waldbrände der vergangenen Tage haben die Feuerwehren in der Region schwer beschäftigt. Vom Feuer auf niederländsicher Seite in den Maasduinen hatte Alexander Großmann zuletzt noch in der Zeitung gelesen. Mehrere Hektar Naturlandschaft fielen den Flammen zum Opfer. Alexander Großmann ist bei der Straelener Feuerwehr. Die musste zuletzt oft ausrücken. Gerade rund um Straelen war es immer wieder zu Bränden gekommen. Auch in den angrenzenden Bereichen ist jede Menge los. Am Samstag gegen 13.15 Uhr entdeckte der Pilot eines Sportflugzeugs beim Überfliegen eines Waldgebietes zwischen der Jülicher Straße und dem Herscheler Weg an der Grenze Straelen/ Nettetal einen Waldbrand und informierte die Feuerwehr, teilt die Polizei mit. 1500 Quadratmetern Waldboden und Unterholz brannten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.