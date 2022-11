Kommentar „Unsere Woche“ : Von der Gans bis zur Butter

Ein teures Vergnügen im Jahr 2022: die Martinsgans. Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Meinung Manche Wirte bieten in diesem Jahr die Martinsgans nicht an, weil die Preise für das Fleisch extrem gestiegen sind. Zugleich ist auch die Milch so teuer wie noch nie.