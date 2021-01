Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Zwangspause : Wie der Karneval in Straelen trotzdem sichtbar gemacht wird

Schon lange her: Im November 2019 wurde das Straelener Dreigestirn proklamiert: Prinz Norbert Schreurs, Jungfrau Lambert Brimmers und Bauer Stefan Schurter. Foto: Norbert Prümen (nop)

Straelen Schunkeln und Singen in vollen Sälen verbietet sich während der Corona-Pandemie. Als Trostpflaster gibt es in Straelen Närrisches in Schaufenstern zu sehen. Was genau dahinter steckt.