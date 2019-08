Kostenpflichtiger Inhalt: Brände in zwei Grundschulen und einer Kita : 17-Jähriger gesteht mehrfache Brandstiftung in Erkrath

Erkrath/Wuppertal Die Brände in zwei Schulen und einer Kita, die in Erkrath für Aufsehen sorgten, sind aufgeklärt. Ein 17-Jähriger hat gestanden, die Feuer gelegt zu haben. In der Stadt ist man erleichtert.