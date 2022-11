Klimaaktivist bei „Wetten, dass...?“ : „Es ging uns darum, Lützerath zu platzieren“

Lützerath/Friedrichshafen Es war der große Auftritt für Klimaaktivist Marten Reiß aus Lützerath: Bei „Wetten, dass...?“ wurde er mit 52 Prozent der Publikumsstimmen souverän Wettkönig. Wofür er die 50.000 Euro Preisgeld jetzt nutzen möchte.

TV-Comeback : So pink war „Wetten, dass..?“ in Friedrichshafen

Im Schnitt sahen rund zehn Millionen Zuschauer die Show, deren Jubiläumsausgabe zum 40. Geburtstag im vergangenen Jahr sogar knapp 14 Millionen Menschen verfolgt hatten. „Ich habe schon als Kind mit 3D angefangen, und es hat auch meine Berufswahl geprägt“, sagte der Lützerather nach gewonnener Wette, während der er konzentriert, aber völlig unaufgeregt die gesuchten Daumenabdrücke herausfilterte. Zu seiner Methode erklärte Weiß: „Der Kreuzblick ist ein Trick, wie man sich 3D-Bilder ohne Brille anschauen kann.“ Im Kern geht’s dabei ums Schielen, was einfacher klingt, als es ist. Die Leistung des Wettkandidaten kommentierte Gottschalk so: „Es bleibt für 90 Prozent der Menschen unfassbar und damit auch unerklärlich.“

In einigen Momenten fing die Fernsehkameras eine kleine Aktivisten-Gruppe in den Zuschauerrängen ein, die Transparente hochhielt und nach der geglückten Wette lautstark „Lützi bleibt“ skandierte. Zehn Freikarten hatte Weiß an Mitstreiter verteilt, darunter auch Eckhardt Heukamp. Der letzte Landwirt von Lützerath hatte seinen Hof im Frühjahr an RWE verkauft.