Erkelenzer in Fernsehshow : Lützerath-Aktivist bei „Wetten, dass..?“

Marten Reiß (41) am Tagebau Garzweiler vor dem gelben X, dem Symbol der Klimaschutzbewegung. Foto: Marten Reiß

Erkelenz Der Erkelenzer Marten Reiß nimmt am Samstag als Wettkandidat an der ZDF-Show in Friedrichshafen teil. Wie es dazu kam und wie er im TV auf die Lage am Tagebau Garzweiler aufmerksam machen will.