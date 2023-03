Fotos Top Magazin Düsseldorf - neue Ausgabe wird gefeiert

Das neue Top Magazin Düsseldorf ist da. Die Veröffentlichung der Lifestyle-Zeitschrift wurde am Montagabend gebührend gefeiert – mehrere hundert Gäste kamen in der Mercedes-Benz Niederlassung in Mörsenbroich zusammen.

Kommunikationsexpertin Alex Iwan mit Breuninger-Geschäftsführer Andreas Rebbelmund.