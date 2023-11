Fotos “Wetten, dass..?“ - neun Mal aus Düsseldorf

Am 14. Februar 1981 startet in Düsseldorf eine TV-Sendung, die mehr als 30 Jahre lang die deutsche Fernsehlandschaft prägen sollte, „Wetten, dass..?“ Hier hält Showmaster Frank Elstner während der ersten Ausgabe das Logo in der Hand.

Im Folgenden einige Fotos aus den neun Folgen, die aus Düsseldorf gesendet wurden.