Fotos Das ist die Modemetropole Düsseldorf

Ein Model zeigt den Meerjungfrauen-Look bei der Fashion Show des Labels Rita Lagune im Aquazoo, die Designerin Ruth Heinen veranstaltete. Marken, Messen, Models – Düsseldorf gehört zu den internationalen Metropolen für Mode. Hier ist das ganze Jahr Business, in den Showrooms, bei den Fashion Days, in den Edelboutiquen der Kö. Auch abseits der Prachtmeile in den Stadtteilen pulsiert die Kreativität: Düsseldorfs Designer setzen starke Impulse und lotsen Modefans in ihre Ateliers.