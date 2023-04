Top-Liste Japanische Restaurants in Düsseldorf – das sind unsere Favoriten

Maruyasu in Düsseldorf

Das Maruyasu gibt es seit 1983. Es verkauft an mehreren Standorten in Düsseldorf japanische Spezialitäten an der Theke oder Sushi, Udon und Tempura im Restaurant. Mit einem leckeren Mittagstisch zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis eignet es sich für einen schnellen Lunch in der Mittagspause. Der bekannteste Standort des Maruyasu liegt natürlich an der Immermannstraße in Düsseldorfs japanischem Viertel (Foto).

Immermannstraße 11, Schadowstraße (Schadow Arkaden), Friedrichstraße 13, Hammer Straße 10, Luegallee 95, maruyasu-de.jimdo.com/