Gastro-Test Düsseldorf Schärfe am Spieß in der Chinese Skewer Bar

An Currywurst-Buden ist es mitunter zum Sport geworden, sich im Essen atemberaubend scharfer Saucen zu messen. In der Chinese Skewer Bar passiert das ganz nebenbei, noch ehe man weiß, wie einem geschieht. In dem Restaurant an der Dorotheenstraße in Flingern-Süd serviert Weiqiang Zhao typische chinesische Snacks, die meisten davon am Spieß und so scharf, dass das Essen für viele europäische Gaumen zur Herausforderung werden dürfte.