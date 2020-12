Kostenpflichtiger Inhalt: „Querdenken“-Demo in Düsseldorf : Polizei kesselt Hooligans ein

Düsseldorf Eine Gruppe Hooligans gesellte sich am Sonntag zu der Corona-Demonstration der Gruppe „Querdenken 211“ in Düsseldorf. Im Rheinpark in Golzheim versammelten sich Schätzungen zufolge rund 1200 Menschen, um gegen die Corona-Maßnahmen der Politik zu protestieren.