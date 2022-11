Fotos Public Viewing in Düsseldorf beim WM-Spiel gegen Japan

Gucken oder nicht gucken, das ist bei dieser WM ja die große Frage. In der Düsseldorer Innenstadt hatten beim ersten WM-Spiel der Deutschen gegen Japan einige Kneipoen und Restaurants die TV-Geräte eingeschaltet. Der Andrang hielt sich jedoch in Grenzen. Hier der große Screen an der Winterwelt an der Kö.