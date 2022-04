Costa Rica oder Neuseeland

Auf den dritten Gruppengegner neben Spanien und Japan muss Bundestrainer Hansi Flick mit seinem Nationalteam zunächst warten. Der Sieger aus dem Playoff-Duell Costa Rica gegen Neuseeland wird es in Katar 2022 mit dem viermaligen Weltmeister zu tun bekommen. Costa Rica hat in der Nord- und Mittelamerika-Qualifikation einen furiosen Endspurt hingelegt und gilt in dem Duell als Favorit, das im Juni in Katar stattfindet. Mit Costa Rica verbindet das deutsche Team auch die Erinnerung an die Heim-WM 2006, damals gab es diese Begegnung im Eröffnungsspiel von München.