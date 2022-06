Am 24. Juni spielten Die Toten Hosen ein Konzert in der ausverkauften Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf. Für Sänger Campino ein ganz Besonderes, denn der feierte kurz zuvor seinen 60. Geburtstag. Es ist das Heimspiel aller Heimspiele, denn in Düsseldorf hat alles angefangen, in Düsseldorf ist die Band groß geworden. Ein Blick auf die Bühne, auf Campino, auf das Publikum – auf ein ganz besonderes Konzert.