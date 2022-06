Die Toten Hosen in Düsseldorf : Das Heimspiel aller Heimspiele

Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort) 12 Bilder So war das Konzert der Toten Hosen in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf

Düsseldorf Nach dem Tournee-Auftakt in Köln spielten die Toten Hosen um den gerade 60 Jahre alt gewordenen Sänger Campino in der an zwei Tagen ausverkauften Merkur-Spiel-Arena. Ein Heimspiel, das nur Gewinner kennt.