Künstler aus Düsseldorf : Serkan Kaya gewinnt den Deutschen Schauspielpreis

Serkan Kaya hat den Deutschen Schauspielpreis 2021 in der Kategorie "Schauspieler in einer komödiantischen Rolle" gewonnen. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Düsseldorf/Berlin Er hat bereits den Grimme-Preis gewonnen, jetzt ist der Düsseldorfer Schauspieler Serkan Kaya mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet worden – für eine Rolle, in der eigentlich nicht viel passiert.

Die Filmwelt versammelte sich in Berlin und ließ sich für ihre Leistungen feiern. Mit dabei war auch Serkan Kaya, der für seine Rolle in einem RTL-Comedykrimi den Deutschen Schauspielpreis erhielt. Dass Langeweile auch sehr lustig sein kann, konnte der 44-Jährige mit seiner Darbietung in der RTL-Serie „KBV – Keine besonderen Vorkommnisse“ schon längst unter Beweis stellen.

Nun goutierte auch die Jury des Deutschen Schauspielpreises sein besonderes Talent mit dem Preis. Für genau diese Rolle in der ersten Staffel der Serie wurde er geehrt, und zwar in der Kategorie „Bester Schauspieler in einer komödiantischen Rolle“. Michael A. Grimm mit „Tanze Tango mit mir“ und Guido Renner mit „Merz gegen Merz“ sind Kayas Konkurrenten in seiner Rubrik.

Für eine zweite „KVB“-Staffel mit dem Kostenpflichtiger Inhalt Wahl-Düsseldorfer, der in Leverkusen zur Welt kam und heute mit seiner Ehefrau und seinen Kindern in Oberkassel lebt, steht er bereits wieder vor der Kamera.

Sehr lustig ging es bei der Foto-Session nach der Preisvergabe in Berlin zu. Da ulkte Kaya nach bester Manier mit dem Preis und auch Kollegen herum – unter anderem mit seinem „KBV“-Partner Jürgen Vogel: „Er ist einfach ein Gottesgeschenk, es macht unwahrscheinlich viel Spaß, mit ihm zusammen zu drehen und das Ding zu erarbeiten“, sagt Kaya.

„Mir gefällt das anarchische Element unglaublich gut an dem Ganzen“, sagte Serkan Kaya bereits in einem früheren Gespräch mit unserer Redaktion. Regisseur Lutz Heineking lasse viel improvisieren. „Es gibt ein geschriebenes Drehbuch, an dem hangeln wir uns entlang und improvisieren sehr viel und bringen unsere eigenen Ideen und Gedanken und eigenen schrägen Ansätze mit ein.“

Sein komödiantisches Talent stellte Kaya, der auch Musicaldarsteller ist, Sänger und Songwriter und fest zum Ensemble am Düsseldorfer Schauspielpreis gehört, ebenfalls in dem Film „Der König von Köln“ unter Beweis. Für seine Nebenrolle in der Politsatire wurde er mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichnet.