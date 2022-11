Burgplatz in Düsseldorf : Dieses Fahrrad erzeugt Strom für die Tannenbaumlichter

Das Power-Bike der Düsseldorfer Bürgerstiftung DUS-illuminated am Burgplatz wird ab Donnerstag zur Stromerzeugung genutzt. Foto: Düsseldorfer Bürgerstiftung DUS-illuminated

Düsseldorf Auf dem Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt wird ein Fahrrad zur Stromerzeugung für die Tannenbaumlichter genutzt. Jeder darf in die Pedale treten. Weitere Projekte der Organisatoren sind schon in Planung.