Chaos an Flughäfen : Feuerwehrleute müssen Koffer schleppen

Tausende drängen sich im Flughafen Düsseldorf (Symbolbild). Foto: Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf Lange Warteschlangen, abgesagte Flüge und Chaos beim Gepäck: An den Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn gab es zum Ferienstart viele Probleme. Sogar Feuerwehrleute mussten einspringen. Ausländische Hilfsarbeiter sollen nun zur Verstärkung kommen.

Am Düsseldorfer Flughafen haben sich die Probleme in der Gepäckabfertigung am Wochenende weiter zugespitzt. Nach Informationen unserer Redaktion aus Flughafenkreisen musste wegen Personalmangels in der Nacht von Samstag auf Sonntag sogar die Feuerwehr unterstützend eingreifen und helfen, die Koffer und Reisetaschen zu den Bändern in der Ankunftsebene zu bringen. Demnach mussten viele Urlauber ohne Gepäck nach Hause gehen.

Der Flughafen Düsseldorf bestätigte: „Es ist tatsächlich zu langen Wartezeiten bei der Gepäckausgabe gekommen. Dies bedauern wir sehr. Auch die Feuerwehr war ausnahmsweise unterstützend tätig“, sagte eine Sprecherin unserer Redaktion. Servicekräfte des Flughafens seien vor Ort gewesen, um Wasser an die wartenden Fluggäste zu verteilen, so die Sprecherin.

Info 25,5 Millionen Passagiere vor Corona in Düsseldorf Vor Corona 25,5 Millionen Passagiere starteten oder landeten 2019 am Flughafen Düsseldorf, 225.953 Flugbewegungen zählte der Airport im Jahr vor Corona. Pandemie Knapp acht Millionen Fluggäste nutzten den Düsseldorfer Airport 2021. Das waren über 20 Prozent mehr als 2020 und etwa ein Drittel der Passagierzahl von 2019.

Am Düsseldorfer und Köln/Bonner Flughafen ist es zum Ferienstart infolge von Personalnot in der Gepäckabfertigung, an Check-in-Schaltern und bei den Airlines zum Teil zu erheblichen Verzögerungen, außergewöhnlich langen Warteschlangen und Flugausfällen gekommen. Viele Passagiere erfuhren sogar erst nach dem Check-in, dass ihr Flug kurzfristig gestrichen worden ist. Das im Vorfeld befürchtete Chaos vor den Luftsicherheitskontrollen, an denen es ebenfalls erhebliche personelle Probleme gibt, blieb am Düsseldorfer Flughafen bislang aus; anders als in Köln/Bonn. Dort bildeten sich vor den Kontrollstellen zum Teil Warteschlangen von mehr als einem Kilometer Länge.

Die Bundesregierung will die Personalnot an den Flughäfen in Deutschland offenbar mithilfe ausländischer Hilfskräfte in den Griff bekommen, wie Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der „Bild am Sonntag“ sagte. Demnach soll dabei jede Form von Sozialdumping und Ausbeutung ausgeschlossen werden; die Arbeitgeber müssten Tariflohn zahlen und anständige Unterkünfte zur Verfügung stellen. Nach Angaben aus Regierungskreisen soll demnach eine vierstellige Zahl von Fachkräften bestenfalls schon von Juli an für einige Monate in Deutschland aushelfen. Im Gespräch sind nach Branchenangaben rund 2000 Beschäftigte, unter anderem aus der Türkei. Eingesetzt werden sollen die Kräfte vor allem in der Gepäckabfertigung.

Kritik an dem Vorstoß kommt unter anderem vom Bundesvorsitzenden der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft. „Das ist eine reine Nebelkerze, um die Leute zu beruhigen und wird nicht zur erhofften Entlastung führen“, sagte der Bundesvorsitzende Heiko Teggatz unserer Redaktion. „Wir brauchen dringend Personal an den Luftsicherheitskontrollen. Da fehlen die meisten Kräfte. Und dann kann man auch an anderen Stellen schauen. Wenn jetzt woanders für Entlastung egsorgt wird, erhöht sich der Druck auf die ohnehin schon überlasteten Sicherheitskontrollen. Es muss eine gesamtheitliche Lösung geben und keine Flickschsuterei“, so Teggatz weiter.

Am Düsseldorfer Flughafen hatte es am Samstag den ganzen Tag über massive Probleme in der Gepäcksortieranlage gegeben; die Passagiere wurden darauf mit Lautsprecherdurchsagen aufmerksam gemacht. Dadurch kam es zu Verzögerungen beim Check-in; auch mussten Passagiere ohne ihre Koffer in den Urlaub fliegen. Das Gepäck soll den Betroffenen nachgeliefert werden. Der Flughafen sprach von technischen Problemen – betroffen waren abgehende und ankommende Flüge. Viele Fluggäste waren frustriert und reagierten entsetzt. „Aufgrund des Personalmangels konnten die Flieger zum Teil nicht ausgeladen werden. Das Gepäck wurde in der Nacht einfach in der Ankunftshalle an die Bänder gestellt, wo es die Fluggäste am Morgen dann abholen konnten“, sagte Verdi-Sekretär Özay Tarim.

Nach Angaben der Flughafen-Sprecherin sei neben dem Personalmangel der Dienstleister im Abfertigungsprozess beim Gepäck erschwerend hinzugekommen, dass es Verzögerungen im europäischen Luftraum gegeben habe – bedingt durch einen Streik der Fluglotsen in Marseille.