Plakette an Haus soll motivieren : Immer mehr NRW-Bürger bauen umweltbewusst

Dachdecker montieren eine Solaranlage auf einem Dach (Symbolbild). Foto: obs/Fotolia

Düsseldorf Immer mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen bauen nachhaltig und umweltbewusst. Für ihr Engagement gibt es zahlreiche unterschiedliche Plaketten. In Teilen Deutschlands werden Grüne Hausnummern nach einem Punktesystem vergeben - ein Modell für NRW?

In Nordrhein-Westfalen steigt das Interesse an energieeffizientem Bauen und Sanieren von Immobilien. Im Jahr 2019 wurde die Auszeichnung „Energiesparer NRW“ 426 Mal verliehen, im Vorjahr waren es lediglich 89 Mal. Auch zwischen 2014 und 2017 war die Zahl stets zweistellig. „Wir profitieren von der Klimabewegung um ‚Fridays for Future‘ und Greta Thunberg“, sagt Joachim Frielingsdorf, Pressesprecher der Energieagentur NRW. „Das Bewusstsein für Klimaschutz und eine klügere Energieverwendung ist deutlich gestiegen.“

Mit der Plakette „Energiesparer NRW“ werden energieeffizient gebaute oder sanierte Häuser ausgezeichnet. Das NRW-Wirtschaftsministerium vergibt die Plakette seit 2003 in Zusammenarbeit mit der Energieagentur NRW und der Bezirksregierung Arnsberg. „Wer in die Energieeffizienz investiert, Energie spart oder die Kraft der Sonne nutzt, sollte sich nicht verstecken“, heißt es dazu auf der Webseite der Energieagentur. An der Fassade angebracht, rege die Plakette „Nachbarn und Passanten zum Handeln an“.

Ausgezeichnet werden unter anderem Passivhäuser, sanierte Gebäude, die Nutzung erneuerbarer Energien – darunter etwa Solaranlagen, Photovoltaikanlagen und Wärmepumpe – und der Einbau eines Blockheizkraftwerks. Von 2003 bis 2019 wurden 2127 Gebäude mit 3790 Plaketten ausgezeichnet. Der Höchststand waren 609 Plaketten im Jahr 2006.

Eine „Energiesparer NRW“-Plakette an einer Hauswand. Foto: Gundhild Tillmanns

In vielen NRW-Kommunen existieren neben der landesweiten Plakette eigene Auszeichnungen: In Düsseldorf gibt es die Plakette „Energieeffizientes Haus“. Damit zeichnet das Umweltamt „vorbildlich sanierte“ Gebäude aus, bislang gibt es 25. „Mit der Auszeichnung möchte die Stadt andere Hauseigentümer zur Nachahmung motivieren“, sagte Umweltdezernentin Helga Stulgies. Es wurden bereits mehrere Millionen Euro an Zuschüssen ausgezahlt.

In Münster nennt sich ein ähnliches Konzept „Gütesiegel Altbau“. Seit dem Jahr 2012 gab es etwa 500 Anträge, rund die Hälfte davon war erfolgreich. Nach Angaben der Stadt werden pro Jahr durchschnittlich 30 Gebäude ausgezeichnet. „In der Gebäudesanierung liegen enorme Klimaschutz-Potenziale, die sanierten Altbauten tragen erheblich zur Verringerung des CO2-Ausstoßes in der Stadt bei“, sagt Stadtsprecherin Ursula Gähr. „Das Gütesiegel würdigt das Engagement der Eigentümer.“ Essen, „Grüne Hauptstadt Europas“ im Jahr 2017, nimmt seit 2008 am „European Energy Award“, einem europaweiten Management- und Zertifizierungsverfahren im kommunalen Klimaschutz, teil. In Bonn gibt es einen „Energieeffizienz-Preis“, der mit insgesamt 20.000 Euro ausgelobt ist.

In anderen Bundesländern gibt es für umweltbewusstes, nachhaltiges Bauen sogenannte Grüne Hausnummern. Die Stadt Vilshofen an der Donau in Bayern zeichnet damit Bemühungen und Leistungen im Umweltschutz aus. Außerdem sei die grüne Plakette „ein Ansporn für andere, dem Beispiel zu folgen“. Bewerben können sich alle Hauseigentümer, die nach einem Punkte-Katalog mindestens 150 Punkte erreichen. Punkte gibt es unter anderem für umweltfreundliche Baustoffe, moderne Heiztechnik und die Nutzung alternativer Energien: Für eine Photovoltaik-Anlage gibt es bis zu 25 Punkte, für Fassadenbegrünung bis zu acht Punkte und für einen autofreien Haushalt bis zu 20 Punkte. Ein ähnliches Punktesystem gibt es im rheinland-pfälzischen Landkreis Mainz-Bingen, wo die „Grüne Hausnummer Plus“ verliehen wird. Auch in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt vergeben die Energieagenturen Grüne Hausnummern für energieeffizient gebaute oder sanierte Häuser.