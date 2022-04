Uniklinik-Streik: Laumann geht auf Beschäftigte zu : „Wir brauchen keine Streiks in NRW“

Beschäftigte der Unikliniken protestieren vor dem Landtag. Foto: Marius Becker / dpa

Düsseldorf Montag will Verdi die Unikliniken in NRW bestreiken. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann räumt ein, dass das Pflegepersonal überlastet ist. Er will Verhandlungen ermöglichen. Doch ein neuer Vertrag hat Hürden.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen versucht die Gewerkschaft Verdi, an den Unikliniken mehr für die Beschäftigten herauszuholen, und kündigt einen Arbeitskampf an.

Herr Laumann, die Pflegekräfte an den sechs NRW-Uniklinken drohen Ihnen ab dem 1. Mai mit einem unbefristeten Streik. Besorgt?

Info Sozialpolitiker seit Jahrzehnten Persönlich Karl-Josef Laumann wurde 1957 in Hörstel-Riesenbeck geboren, ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er hat Maschinenschlosser gelernt. Minister Seit 2017 ist er in NRW Minister für Arbeit, Gesundheit, Soziales. Er war zuvor CDU-Fraktionschef im Landtag.

Laumann Die Überlastung des Pflegepersonals ist ein massives Problem. Verdi will deshalb einen Entlastungstarifvertrag an allen NRW-Universitätskliniken durchsetzen – von Münster bis Aachen. Da geht es um Themen wie die Mindestpersonalausstattung auf den Stationen, Vereinbarungen zum Ausgleich von Belastungssituationen, mehr Zeit für Qualität und Ausbildung und so weiter.

Die Anliegen sind für Sie also nachvollziehbar?

Laumann Auf jeden Fall. Aber die Frage, ob eine Mindestpersonalausstattung überhaupt tariffähig ist, ist rechtlich umstritten.

Es gibt aber entsprechende Tarifverträge etwa an der Berliner Charité.

Laumann Stimmt. Und nicht nur da, sondern auch an den Universitätskliniken in Baden-Württemberg. Deshalb verstehe ich den Wunsch, dass die Beschäftigten eine solche Regelung in NRW auch haben wollen. Auch die Landesregierung will Verhandlungen über einen Entlastungs-Tarifvertrag möglich machen.

Aber?

Laumann Der Weg dorthin ist nicht ganz einfach. Ein Tarifvertrag ist ein ziemlich kompliziertes Konstrukt. Den können Sie nicht mal eben so aus dem Boden stampfen. Das Land NRW gehört der Tarifgemeinschaft der deutschen Länder, der TdL, an. Die Tarifgemeinschaft verhandelt für die Länder – mit Ausnahme von Hessen – die Tarifverträge der Landesbeschäftigten (TV-L). Sollten wir ohne Zustimmung der TdL auf eigene Faust Entlastungs-Tarifverträge als Land NRW abschließen, würden wir gegen Beschlüsse der TdL verstoßen. Das kann Konsequenzen haben, die bis zum Ausschluss aus der TdL führen können. Damit gefährden wir unsere Mitgliedschaft und auch den Flächentarifvertrag für alle Landesbeschäftigten. Das wollen wir nicht, und daran dürfte auch Verdi kein Interesse haben.

Wie wollen Sie beide Wünsche unter einen Hut bringen?

Laumann Wir haben über den Arbeitgeberverband NRW (AdL NRW) bei der TdL Tarifverhandlungen auf Landesebene beantragt. Die könnte dann entweder die TdL selbst führen – was meine favorisierte Variante wäre – oder der landeseigene AdL oder die sechs Universitätskliniken in Eigenregie. Darüber wird die TdL am 2. Mai hoffentlich entscheiden.

Was passiert, wenn die TdL Ihr Anliegen zurückweist?

Laumann Dann gäbe es theoretisch die Option, dass unsere Universitätskliniken aus dem landeseigenen Arbeitgeberverband austreten und auf eigene Faust Tarifverträge abschließen. Das würde aber unnötig Zeit kosten. Denn dazu müsste nämlich das Hochschulgesetz geändert werden, weil dieses bislang die Mitgliedschaft der Unikliniken im landeseigenen AdL vorsieht. Und ein solches Gesetz ändern Sie nicht von heute auf morgen. All dies würde Tarifverhandlungen in den kommenden Wochen erschweren – zum Leidwesen der Betroffenen.

Aber die Gewerkschaft hat das Problem, dass sie die Mitglieder ja mobilisiert hat. Die Urabstimmung endet am 29. April, ab dem 1. Mai könnte unbefristet gestreikt werden. Wie wollen Sie das einfangen?

Laumann Wir wollen Verhandlungen über diesen Tarifvertrag ermöglichen. An dieser Landesregierung scheitert es jedenfalls nicht. Wir haben ja Erfahrung mit Klinikstreiks. In Düsseldorf und Essen wurde 2018 an den Uniklinken 40 Tage gestreikt, was dann mithilfe von schuldrechtlichen Vereinbarungen für die jetzt in Rede stehenden Punkte gelöst wurde.

Das Problem ist aber, dass sich solche Vereinbarungen, in denen auch Mindestpersonalgrößen festgeschrieben werden, schlecht einklagen lassen.

Laumann Um das klar zu sagen: Wir als Land haben daran eigentlich auch kein Interesse. Warum? Zusätzliches Personal kostet am Ende nun mal Geld. Wenn das tarifliche Löhne sind, muss die gesetzliche Krankenversicherung diese größtenteils übernehmen. Bei schuldrechtlichen Vereinbarungen ist das wesentlich komplizierter und schwieriger.

Wie müssten denn Mindestpersonalvorgaben aussehen?

Laumann Bei der Beantwortung dieser Frage muss sich die Politik raushalten. Hier sind die Sozialpartner in den Verhandlungen gefragt.

Sind Sie zuversichtlich, dass die Patienten um einen unbefristeten Streik an den Kliniken herumkommen?