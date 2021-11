Wohnungsnot : Fast 50.000 Obdachlose in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf Die Situation auf dem Wohnungsmarkt wird immer dramatischer - dazu trägt auch die Coronakrise bei. Die SPD-Opposition will die Wohnungspolitik zu einem ihrer Kernthemen machen. Die Regierungsfraktionen wollen ein Projekt ausweiten, das 2000 Betroffenen eine Wohnung vermittelt hat.

Die Zahl der Obdachlosen in Nordrhein-Westfalen hat sich seit der Regierungsübernahme durch CDU und FDP binnen drei Jahren um mehr als 50 Prozent erhöht. Waren 2017 noch 32.286 Menschen in NRW obdachlos, so stieg ihre Zahl bis 2020 auf 49.987, referierte die oppositionelle SPD Zahlen des CDU-geführten Landessozialministeriums. „Es ist höchste Zeit für einen sozialen Neustart in der NRW-Wohnungspolitik“, sagte SPD-Fraktionsvize Christian Dahm am Dienstag. Schon heute verschlinge die Miete in Städten wie Düsseldorf, Köln, Bielefeld , Dortmund und Bochum mindestens die Hälfte des Einkommens.

Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) wehrte sich gegen den Vorwurf und verwies auf die Kommunen: „In den Städten, in denen in der Vergangenheit zu wenig Bauland zur Verfügung gestellt wurde, hat die Landesregierung in die Preise an den Märkten eingegriffen: Hier wird sich zeigen, ob die kommunale Politik ihrem Auftrag gerecht wird, für mehr Bauland zu sorgen.“ Der SPD gehe es um „politische Geländegewinne“. Als nur einen ersten Schritt in die richtige Richtung bezeichnete Becker eine schwarz-gelbe Initiative, die an diesem Mittwoch voraussichtlich mit der Regierungsmehrheit verabschiedet wird. CDU und FDP wollen das Projekt „Endlich ein Zuhause!“ auf alle Kreise und Städte ausweiten und finanziell besser ausstatten, weil hierdurch 2000 Menschen in Wohnraum vermittelt oder vor Wohnungsverlust bewahrt worden seien. „Die NRW-Koalition aus FDP und CDU hat den Kampf gegen Wohnungslosigkeit zu einem Schwerpunkt ihrer Sozialpolitik gemacht und die in diesem Bereich eingesetzten Mittel seit dem Regierungswechsel 2017 um mehr als das Siebenfache von einer Million Euro auf 7,16 Millionen Euro erhöht“, sagte Stefan Lenzen, sozialpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, unserer Redaktion.