Geboren wurde Gätjen 1972 in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Sein deutscher Vater arbeitete dort zu der Zeit als Arzt. Im Alter von drei Jahren zog seine Familie mit ihm zurück nach Deutschland. Er absolvierte sein Abitur und ein Volontariat in Hamburg, in die USA zog es ihn aber immer wieder zurück – so studierte er etwa an der University of California in L.A. und an der Hollywood Filmschool in San Francisco. Heute lebt er in Hamburg.