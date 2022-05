Die RTL-Show „Der Preis ist heiß“ machte den niederländischen Moderator Harry Wijnvoord (Foto) zusammen mit seinem Partner Walter Freiwald in Deutschland populär. Nach dem Aus der Show wurde die TV-Bühne kleiner für Wijnvoord. 2004 ging er ins „Dschungelcamp“. Was dazwischen passierte und wie es danach für ihn weiterging, zeigen wir in unserer Bilderstrecke.