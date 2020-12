Pandemieschutz für Urlauber : Schnelltests für Corona starten am Airport Düsseldorf

Reiserückkehrer gehen zum Corona-Testzentrum im Flughafen Düsseldorf. (Archivfoto) Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Der Türkei-Spezialist Sun Express übernimmt bei einemPilotprojekt die Kosten für den Corona-Test direkt vor dem Einsteigen. Im Frühjahr könnte es dann ganze Flüge geben, bei denen nur getestete Passagiere mitreisen dürfen.

Von Reinhard Kowalewsky

Als erste Airline bietet Sun Express seit Dienstag den Passagieren bei ausgewählten Flügen ab Düsseldorf an, vor dem Einsteigen einen Schnelltest zu absolvieren. Die Kosten übernimmt die Fluggesellschaft, die Teilnahme ist erst einmal freiwillig. Sechs der rund 90 Passagiere eines Fluges nach Antalya machten mit. „Ein Paar mit Baby wollte wissen, woran sie sind“, erzählt Max Kownatzki, Chef von Sun Express. Ein junger Mann habe gesagt, falls er durch den Test erfahre, dass er infiziert sei, würde er die Krankheit lieber zu Hause durchstehen – ganz abgesehen davon, dass ihm der Mitflug von der Airline dann vermutlich ohnehin untersagt würde. Am Ende des Tages ein rein hypothetisches Szenario: Der junge Mann durfte mitfliegen, weil weder er noch seine Mitreisenden positiv getestet wurden.

Mit dem Projekt will die Lufthansa-Beteiligung Sun Express auch ausprobieren, wie gut Schnelltests am Abflugsgate organisiert werden können. Es ist absehbar, dass ab Frühjahr einzelne Flüge angeboten werden, bei denen alle Passagiere vor Abflug getestet werden, damit sich alle an Bord sicherer fühlen. Solche Flüge bietet Lufthansa bereits von Hamburg nach München an; Eurowings plant vergleichbare Angebote ab Düsseldorf und Köln.

Hinzu kommt die Option, dass Reiseveranstalter für einzelne Charterflüge anbieten, dass sich alle Gäste testen lassen. Kownatzki will nicht ausschließen, dass eine solche Strategie kommt: „Wir reden mit den Veranstaltern. Wir sind offen für neue Optionen, um Flugreisen in Corona-Zeiten noch sicherer zu machen.“ Bereits jetzt seien Tests für alle in der Türkei einsteigende Passagiere Pflicht. Das Land schreibe „schon jetzt einen PCR-Test mit maximal 48 Stunden Vorlauf vor“.

Die ganze Reisebranche hoffe auf Corona-Schnelltests, um Reisen wieder in Schwung zu bringen. Der Flughafen Düsseldorf unterstützt das Pilotprojekt. „Eine sichere und zuverlässige Teststrategie sollte es ermöglichen, die Reiserestriktionen und Quarantänebedingungen zu lockern“, sagt der Flughafen-Manager Thilo Schmid. Man wolle Erfahrungen mit Schnelltests sammeln, um dann dauerhaft wieder „Vertrauen für sicheres Reisen zu schaffen.“