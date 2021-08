Bezahlen im Einzelhandel : Bargeldloser Bäcker liegt voll im Trend

Düsseldorf Mit Bäcker Bulle verabschiedet sich erneut ein Düsseldorfer Unternehmen vom Bargeld – und liegt damit voll im Trend: Bürger zahlen immer häufiger digital, so die Bundesbank. Kunden brauchen dafür das richtige Konto.

„Bar oder mit Karte?“ – eine alltägliche Frage, die man in der Bäckerei Bulle in Düsseldorf ab nächster Woche nicht mehr hören wird. Wer seine Brötchen mit dem Zehner bezahlen möchte, sieht dann alt aus. Die Bäckerei akzeptiert nur noch Kartenzahlung. „Wir sind ein junges Unternehmen, das neue Wege gehen möchte“, sagt Jannis Rippin. Er ist stellvertretender Geschäftsführer von Bäcker Bulle. Der wichtigste Grund für die Umstellung sei, dass man den Verwaltungsaufwand minimieren wolle. „Ich muss das Bargeld zählen und zur Bank bringen. Das wird noch komplizierter, wenn sich jemand verzählt hat, oder wenn etwas falsch gebongt wurde.“ Insgesamt koste ihn dieser Aufwand eine Stunde pro Tag. Wenn alle Kunden mit Karte zahlen würden, fiele das weg.

Aktuell informiert die Bäckerei ihre Kunden über den Umbruch in der Filiale Oststraße. Die meisten reagieren laut Rippin positiv. Kein Wunder. Bargeldloses Bezahlen ist so beliebt wie noch nie.

Hygiene-Bedenken gegenüber Bargeld haben die Zahl während der Corona-Pandemie stark steigen lassen. Davon hat besonders das kontaktlose Bezahlen profitiert. „Mehr als ein Fünftel derer, die kontaktlos bezahlen, probierte dies erstmals während der Corona-Pandemie aus“, sagt Burkhard Balz, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. Hinzu komme laut Rainer Gallus vom Handelsverband NRW, dass das Bezahlen ohne Bargeld inzwischen in der Regel schneller gehe. „Gerade das kontaktlose Bezahlen, wo man die Karte oder sogar das Handy oder die Uhr einfach nur an das Gerät dranhalten muss, beschleunigt den Bezahlprozess.“

Zahlung per Karte oder Smartphone : Erster Düsseldorfer Bäcker nimmt kein Bargeld mehr an

Eine Erfahrung, die das Gasthaus Stappen in Korschenbroich so nicht gemacht hat. Seit Mai kann man dort nur noch bargeldlos bezahlen. „Das wird altersunabhängig sehr gut angenommen“, sagt Carmen Stappen. „Wir hatten sogar schon einen Gast, der seinen 80. Geburtstag mit der Apple-Watch bezahlt hat.“ Bisher sei erst ein einziger Gast wieder gegangen, als er von der Umstellung erfahren hat.

„Wir arbeiten dafür gerade an einer Prepaid-Lösung“, sagt Jannis Rippin von der Bäckerei Bulle. Die Kunden sollen eine Kundenkarte einmalig aufladen können und damit bargeldlos bezahlen. So kann die Bank die Zahlung nicht nachverfolgen, so wie bei Abokarten bei Schwimmbädern. „Die Prepaid-Karte soll auch bar bezahlt werden können“, so Rippin.

Der Bankenverband NRW empfiehlt, das Konto-Modell zu wechseln, wenn man für jede Transaktion einen Extra-Preis entrichten muss und in Zukunft mehr Bezahlungen mit Karte plant. Kunden des Gasthauses Stappen zahlen gar keine Gebühren. „Wir arbeiten mit einem Abrechnungsunternehmen zusammen, das pro Zahlung eine gewisse Gebühr bekommt“, sagt Carmen Stappen. Diese Gebühr trage das Gasthaus. Das lohne sich insgesamt. „Wenn ich diesen Gebühren die Arbeitszeit, die unsere Mitarbeiter jeden Tag in die Abrechnung und die Kontrolle stecken, gegenüberstelle, lohnt sich das auf jeden Fall.“ Dazu komme, dass man vor dem Finanzamt sauber dastehe und dass ein bargeldloses Lokal für Einbrecher nicht attraktiv ist.

Doch es gibt auch Rückschläge beim Abschied von Münzen und Scheinen. Das Düsseldorfer Lokal Baba Green hatte schon vor zwei Jahren beschlossen, kein Bargeld mehr anzunehmen. „Wir haben aber festgestellt: Nicht jeder besitzt eine Karte und nicht jeder will mit Karte zahlen“, sagt Jasmin Gündüz von Baba Green. „Da kamen einige Leute, die gesagt haben: ,Wer mein Geld nicht haben will, bei dem kaufe ich auch nicht.‘“ Inzwischen nimmt man wieder Bargeld an. Die Bäckerei Bulle will an ihren Plänen festhalten. „Wir haben uns bei den Leuten umgehört“, sagt Jannis Rippin. „Wir sind überzeugt, dass sie das annehmen werden.“