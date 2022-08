Einzelhandel : Manche Lebensmittel sind knapp

Leere Regal wie auf diesem Bild von Beginn der Pandemie drohen momentan zwar noch nicht, doch ist manches schwer zu bekommen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Düsseldorf In einigen Fällen gibt es wieder Lücken in den Regalen der Supermärkte und Discounter. Das liegt aber – noch – nicht am Gasmangel, sondern ab gestörten Lieferketten, Personalmangel oder fehlender Verpackung.

Dass Lebensmittel für Verbraucher zumindest vorübergehend knapp werden, war bis zum Ausbruch des Coronavirus vor knapp zweieinhalb Jahren in Deutschland so gut wie kein Thema. Erstens war alles verfügbar, zweitens hatte Deutschland die niedrigsten Preise in Europa. Beides hat sich durch die Pandemie und den Krieg geändert. Zunächst kamen die Hamsterkäufe, erst beim Toilettenpapier, dann bei Nudeln und anderen Produkten aus dem Supermarkt. Und alles wurde rasch teurer. Das mit den Engpässen zumindest schien aber lange Zeit kein Problem mehr zu sein. Doch zuletzt ist die Unruhe bei Herstellern und Händlern gewachsen, die sich auch mit Blick auf einen möglichen Gasmangel wegen denkbarer Engpässe bei bestimmten Produkten sorgten.

Dass Kunden momentan auf der Suche nach bestimmten Waren vor leeren Regalen stehen, hat damit aber nichts zu tun. Zuletzt traf es beispielsweise jene, die bestimmte Sorten Senf oder Mayonnaise kaufen wollten. Auch Eier, Reis und Honig waren an einigen Stellen schwer zu bekommen, genauso wie das bei Verbraucherinnen und Verbrauchern beliebte Sonnenblumenöl, das wegen des mittlerweile sechsmonatigen Krieges in der Ukraine knapp geworden ist. Die Ukraine ist Hauptlieferant des Öls. Tierfutter wurde zuletzt rar und teuer, weil die für die die Produktion von Hunde- und Katzenfutter nötigen Schlachtungen ausblieben.

Info Über 200 Milliarden Euro für Lebensmittel Nahrungsmittel Die Privatverbraucher in Deutschland geben laut Statistischem Bundesamt jährlich mehr als 250 Milliarden Euro für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren aus. Während die Ausgaben für alkoholfreie Getränke eher stagnieren, haben sich die Ausgaben im Bereich der Nahrungsmittel in den vergangenen Jahren stetig vergrößert. Lebensmittel Für den Lebensmitteleinzelhandel nennt das Statistische Bundesamt Umsätze von rund 216 Milliarden Euro

Das alles sind vielfach Einzelfälle, die mittlerweile aber häufiger auftreten. Wo Produkte fehlen, hat dies andererseits auch nicht nur mit den Problemen in den globalen Lieferketten zu tun, die uns seit dem Beginn der Pandemie und seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine beschäftigen. Und wenn, gilt das nicht immer für die Produkte selbst, sondern auch, weil bestimmte Verpackungen wegen Rohstoffmangels nicht hergestellt werden können.

In diesem Jahr kommt auf jeden Fall auch die anhaltende Trockenheit dazu, die bekanntermaßen nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder in Europa trifft. Das kann sich beispielsweise bei einigen Weinen aus Italien, Spanien oder Frankreich auswirken, die in den Regalen deutscher Supermarktbetreiber und Discounter fehlen dürften. Und auch beim Parmesan gibt es angeblich schon Produktionsengpässe. Die Belieferung mit bestimmten Obst- und Gemüsesorten könnte bei schlechten Ernten auf dem Kontinent ebenfalls ein Problem werden.

Sollte das Gas knapp werden und die Bundesnetzagentur entscheiden müssen, welche Produktionsbetriebe weiterhin mit Energie versorgt werden und welche nicht, könnte es für Hersteller von Produkten eng werden, die nicht der Grundversorgung der Bevölkerung dienen. Die Agrarwirtschaft zählt sich nicht dazu. „Ohne Gas keine Milch, keine Butter, kein Joghurt“, sagte Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied jüngst im Gespräch mit unserer Redaktion. Das heißt: An diesen Stellen wird es in den Regalen der Lebensmittelkäufer vermutlich nicht fehlen. „Die Produktion von Grundnahrungsmitteln wie Fleisch, Milch und Käse wäre gefährdet, weil Gas beispielsweise zum Pasteurisieren genutzt wird“, erklärte der Vorstandsvorsitzende von Deutschlands größtem Agrarhändler Baywa, Klaus Josef Lutz. Der „Süddeutschen Zeitung“ hatte Lutz jüngst gesagt, dass man davon ausgehe,dass die Nahrungsmittelversorgung bis Ende März des kommenden Jahres gesichert sei – was nicht heiße, „dass immer alles verfügbar wäre.“