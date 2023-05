Bayer, Henkel, Metro & Co Diese NRW-Konzerne bezahlen am besten

Wie schwierig sind die Zeiten? Der Schnitt der Arbeitnehmer in Deutschland hat in 2022 einen Reallohnverlust von vier Prozent hinnehmen müssen. Denn die Inflation lag mit 6,9 Prozent so hoch wie seit Jahren nicht, da reichten 2,6 Prozent an Erhöhung der durchschnittlichen Nominallöhne längst nicht, um dies auszugleichen. So das Statistische Bundesamt (Destatis).