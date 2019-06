Verkehr : Ladesäulen für E-Autos dringend erwünscht

Berlin Die Bundesregierung und die Autoindustrie vereinbaren einen „Masterplan“ zum Ausbau der Ladepunkte-Infrastruktur. Doch wer das übernimmt, ist weiterhin unklar.

Bundesregierung und Automobilindustrie wollen das öffentliche Ladesäulen-Angebot massiv ausbauen, wissen aber noch nicht, wer das wie finanzieren wird. Der Ausbau kostet nach einer Schätzung der Regierung rund eine Milliarde Euro. Der „Masterplan“ für mehr Ladestationen für Elektro-Autos war am Montagabend auf einem „Autogipfel“ von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit führenden Vertretern der Autobranche beschlossen worden. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) brachte unmittelbar danach am Dienstag ein Gesetzespaket auf den Weg, mit dem rechtliche Hürden bei der Errichtung von Ladesäulen überwunden werden sollen. So werde es künftig etwa leichter, in Tiefgaragen Ladepunkte einzubauen, sagte Scheuer.