Flutkatastrophe : Allianz erwartet 500 Millionen Euro Schaden

Düsseldorf Auch den Versicherern drohen nach der Flutkatatrophe hohe Aufwendungen. Der Schaden geht in Milliardenhöhe. Gleichzeitig legen einige Unternehmen Fonds auf, mit denen jenen geholfen werden soll, die nicht gegen Hochwasserschäden versichert sind.

Manchen von ihnen machen jetzt aber die eigenen Versicherer Hoffnung. Einige richten nämlich einen Notfall- oder Härtefonds ein, mit dem sie jenen Menschen helfen wollen, die nicht gegen Elementarschäden versichert sind. Die Kölner Axa-Gruppe etwa kündigte am Dienstag einen Fonds mit zehn Millionen Euro an. „Wir fühlen mit allen, die durch die Hochwasser-Katastrophe Leid und Zerstörung erlitten haben und noch lange mit den Folgen leben müssen“, sagte Axa-Deutschland-Chef Alexander Vollert. Geld bekommt aber nicht jeder: Geholfen werden solle allein Privatkunden ohne Elementarschutz, die stark betroffen seien und aus eigener finanzieller Kraft keinen Neuanfang schaffte, erklärte die Axa. Die Vertriebspartner würden vor Ort über die Kriterien für die Vergabe von Hilfsgeldern informieren.

Auch die Düsseldorfer Arag-Gruppe ist mit einem eigenen Härtefonds in Höhe von einer Million Euro unterwegs. Wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage sagte, habe das Unternehmen bisher 1500 Schadenfälle gemeldet bekommen. Bei den Düsseldorfern, bei denen der Bestand relativ klein ist, liegt die Quote der Elementarversicherten bei rund 40 Prozent. Rechnet man die Hausratversicherung ein, für die man ja auch einen zusätzlichen Elementarschadenschutz abschließen kann, liegt die Quote nur noch bei rund 20 Prozent. Das ist bei anderen Versicherern ähnlich. Man biete auch kostenlos telefonische anwaltliche Beratung für alle Unwetter-Opfer (auch für Nicht-Kunden) sowie für professionelle und freiwillige Helfer an, teilte die Arag mit.

Anders als Axa und Arag richtet sich ein bisher 500.000 Euro schwerer Fonds der Kölner Versicherungsgruppe Gothaer nicht auf eigene Kunden ohne Elementarschadenschutz, sondern auf Projekte in den Hochwassergebieten, „die soziale Härten ausgleichen oder zu einem nachhaltigen Wiederaufbau in den Regionen beitragen“. „Wir werden uns in den nächsten Wochen gesellschaftlich engagieren, um beim Wiederaufbau zu unterstützen und den Menschen zu helfen, ihre Existenzen zurückzugewinnen“, so Gothaer-Chef Oliver Schoeller. Zudem wurden nach Angaben einer Unternehmenssprecherin vom Dienstag bisher 3,8 Millionen Euro als Soforthilfe an die Versicherten ausgezahlt.