Corona-Bubble

Die Corona-Blase der IBU funktionierte. Der Weltverband bildete weitere Blasen in der Bubble, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Sportler und Betreuer waren in der roten Gruppe, Helfer und Organisatoren in der blauen, Medienvertreter in der gelben. Insgesamt 3300 Tests wurden im Testzentrum am Bleder See genommen, mit elf positiven Ergebnissen. Athleten waren keine betroffen, prominentester Fall war Österreichs Cheftrainer Ricco Groß. Die meisten positiven Tests gab es in der Medien-Bubble.