Tour de France 2019: Fünf Fakten zu Egan Bernal

HEIMAT: Bernal kommt aus Zipaquira, einer Kleinstadt rund 40 Kilometer von Bogota entfernt. Der Kolumbianer lebte dort auf 2700 Metern Höhe. Obwohl er inzwischen in Andorra wohnt, hält sich Bernal noch oft in der alten Heimat auf. Seine Trainingsstrecke führt auf 3600 Metern Höhe nach Pacho in den Geburtsort seiner Mutter.