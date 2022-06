Name: Tadej Pogačar (Slowenien/21. September 1998)



Team: UAE Team Emirates



Beste Tour-Platzierung: Sieger 2020 und 2021 (3. Teilnahme)



Einschätzung: Der Tour-Sieger von 2020 und 2021 ist auch 2022 der Top-Favorit. Er ist in dieser Saison noch stärker als in den vergangenen beiden Jahren. In dieser Saison gewann er unter anderem die Dauphiné-Rundfahrt und zuletzt in seiner Heimat die Slowenien-Rundfahrt. Er ist ein starker Bergfahrer, im Zeitfahren gut und agiert taktisch clever. Also nahezu ein Allrounder, den die anderen schlagen müssen.