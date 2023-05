Bilanz der Saison Warum die anderen Klubs Fortuna einige Schritte voraus sind

Die Tabelle, so heißt es, lügt nicht. Fortuna hat am Ende noch das Maximum rausgeholt. Tabellenplatz vier kann gewiss keine herbe Enttäuschung sein. Nach einer unruhigen Saison hat sich das Team von Trainer Daniel Thioune immerhin noch bestmöglich aus der Affäre gezogen und für einen versöhnlichen Abschluss gesorgt. In Sachen TV-Gelder kann man nun auf einen ordentlichen Anteil hoffen.