„Stadt und Verein werden mir immer wichtig sein“ So wehmütig verabschiedet sich Dawid Kownacki von Fortuna

Allerdings schwang durchaus auch eine gehörige Portion Wehmut mit, als der 26-Jährige ein letztes Mal im Fortuna-Trikot in der Interviewzone stand. „Es war eine gute Zeit für mich, ich habe viel gelernt und viele gute Leute getroffen“, betonte er, obwohl es Kownacki am Rhein mitnichten immer einfach und er sein Glück erst in seinem letzten Jahr unter Trainer Daniel Thioune gefunden hatte. Und so sagte der Angreifer: „Ich hatte zwar schlechte, aber auch viele tolle Momente – das ist Fußball.“