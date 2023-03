Nach Dämpfer in Zweiter Liga Was Fortuna noch zu einem Spitzenteam fehlt

Im Prinzip wussten es alle ja auch vorher schon. Und doch hat es eine innere Leere ausgelöst, als das Ergebnis auf der Anzeigentafel am Samstagabend nach Schlusspfiff die Gewissheit brachte: Fortuna ist in der derzeitigen Verfassung kein Spitzenteam in der Zweiten Liga. Das 1:1 im Topspiel am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim hat dies einmal mehr unterstrichen. Dabei geht es weniger um den einen, konkreten Auftritt, sondern mehr um das Gesamtbild, das daraus gewachsen ist: Die Düsseldorfer lassen zu viele Chancen liegen.