Aufstiegszug endgültig abgefahren? Selbst Fortuna-Trainer Thioune glaubt nicht mehr wirklich an ein Wunder

Die Ziele sind klar definiert. Schritt für Schritt will man der Rückkehr in die Bundesliga wieder näher kommen. Thioune sagt: „Wir müssen uns jetzt Gedanken machen – und ich glaube, dass kann man jetzt, weil nach unten jetzt nicht mehr ganz so viel passieren kann, dass man zusehen muss, was braucht man nächste Saison in der Zeiten Liga. Wenn jetzt nicht noch etwas ganz, ganz Besonderes passiert.“ Heißt: Auch beim Trainer ist der Glaube an die große Aufholjagd zumindest nur noch schwach ausgeprägt.