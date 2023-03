Nach Remis im Topspiel So haben Fortuna-Fans Heidenheim-Coach Schmidt „Hops genommen“

Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass er weit über den Dingen schwebt, auch wenn die Welt um ihn herum manchmal merkwürdige Kreise dreht. So wie am Samstagabend nach dem 1:1 in Düsseldorf, als besonders humorvolle Zeitgenossen sich einen kleinen Spaß auf seine Kosten erlaubten – natürlich mit medialer Begleitung in den sozialen Netzwerken.