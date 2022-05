Engagement um ein Jahr verlängert : Dieser wichtige Sponsor bleibt Fortuna weiter treu

Exklusiv Düsseldorf Fortuna hätte gerne in dieser Saison um den Aufstieg in die Bundesliga mitgespielt. Am Ende ist es über weite Strecken Abstiegskampf geworden. In der neuen Spielzeit soll ein weiterer Anlauf gestartet werden – und eine finanziell immens wichtige Entscheidung ist nun auch gefallen.