Suche nach Verstärkungen fürs Team : Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben

Foto: dpa/Marius Becker 51 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Analyse Düsseldorf Am Sonntag startet Fortuna bereits in die Saisonvorbereitung – ohne dass der neue Sportdirektor Christian Weber bereits einen echten Zugang präsentieren konnte. Tatsächlich wird es wohl ein Geduldsspiel werden, gleichwohl das Gerüst ja schon steht. Diese Spieler könnten in Frage kommen.