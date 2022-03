Möglicher Umbruch im Kader : Diese ablösefreien Spieler könnten Fortuna weiterhelfen

Foto: imago images/foto2press/Frank Scheuring via www.imago-images.de 64 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Düsseldorf Der Kader von Fortuna erweist sich in dieser Saison zumindest noch nicht tauglich, um höchsten Ansprüchen in der Zweiten Liga zu genügen. Im Sommer wird es also Nachbesserungen geben müssen. Welche Spieler auf dem Markt sind und auf wen Klaus Allofs ein Auge werfen sollte.