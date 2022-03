Entscheidung von DFL steht noch aus : Warum Fortuna wohl doch in Paderborn spielen muss

Düsseldorf/Paderborn Eine Rumpftruppe von Fortuna hat sich am späten Nachmittag mit dem Mannschaftsbus auf den Weg nach Ostwestfalen aufgemacht. Dort muss Fortuna trotz 14 bestätigter Corona-Fälle am Samstag um 13.30 Uhr zum Auswärtsspiel antreten. Die DFL hat sich noch überhaupt nicht gemeldet. Was nun passiert.

Nach zwei Jahren Pandemie sollte man eigentlich meinen, dass so ziemlich jedes Szenario schon einmal durchgespielt worden ist. Doch offenbar hat der Antrag von Zweitligist Fortuna zumindest in einer Detailfrage ein Novum dargestellt.

Denn es war zumindest nicht in Kürze zu klären, ob ein spezieller Spieler in die Rechnung mit aufgenommen werden durfte oder nicht, weil er ohnehin nicht spielfähig gewesen wäre. Ob wegen einer ohnehin vorhandenen Verletzung und oder einer Sperre – darüber sagte der Verein nichts weiter.

„Diese Detailfrage gilt es zu klären“, sagte Sportdirektor Christian Weber auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Um 16.45 Uhr soll sich der Mannschaftsbus schließlich auf den Weg nach Ostwestfalen gemacht haben. Dort werden die Düsseldorfer aller Voraussicht nach am Samstag um 13.30 Uhr in stark dezimierter Form zum Auswärtsspiel antreten.

Aller Voraussicht nach? Es kann durchaus noch sein, dass sich die Sachlage kurzfristig ändert. Denn Fortuna fehlt nur ein weiterer Corona-Fall, um die Entscheidung zu drehen. Die PCR-Testungen vom Freitag waren alle negativ, sollte allerdings ein Spieler am Morgen mit Symptomen aufwachen, dürfte man sich darum bemühen, schnell Klarheit zu bekommen, ob es sich nicht doch um einen weiteren Fall handelt. Mit dem SC Paderborn sei man zuvor im Austausch gewesen, dass man eine Verlegung beantragen würde. Das Spiel von sich aus abzusagen, um auch ein Zeichen zu setzen, sei kein Thema gewesen.

Eine Corona-Welle hat die Düsseldorfer Anfang der Woche erwischt – mittlerweile 14 Profis stehen deshalb derzeit nicht zur Verfügung. Darunter im Prinzip die komplette Stammmannschaft. Übrig geblieben ist eine Rumpftruppe. Fortuna wird dabei ein wenig zum Verhängnis, einfach sehr viele Spieler auf einer Liste bei der DFL hinterlegt zu haben, die zum Einsatz in einem Meisterschaftsspiel berechtigt.

Ein wenig kurios ist der Vorgang schon. Denn noch einen Tag früher hatte Sportvorstand Klaus Allofs verkündet, man habe den Antrag auf ausdrücklichen Wunsch der DFL gestellt. Die mussten auch in Kenntnis gewesen sein, wie die Situation in Düsseldorf ist. Doch durch den am Freitag ausgetragenen Bundestag des DFB waren offenbar viele Mitarbeiter der Organisation zunächst anderweitig gebunden.

„Da wir keine schriftliche Rückmeldung bekommen haben, mussten wir ja irgendwann reagieren“, bekundet Sportdirektor Weber. „Aus unserer Sicht gibt es gute Gründe, die Lage anders einzuschätzen.“ Theoretisch wäre möglich gewesen, dass man den Bus nach entsprechender Weisung der DFL noch auf der Fahrt gestoppt hätte und mit dem Team wieder nach Düsseldorf gekommen wäre.