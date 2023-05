Nach großem Bahnhof am Sonntag Darum bekommt Hennings noch einen Abschied von Fortuna

Düsseldorf · Am vergangenen Sonntag ist Rouwen Hennings in der Arena groß verabschiedet worden. Aber war es auch sein letzter Einsatz im Düsseldorfer Trikot oder kommt noch etwas? Was der Trainer dazu sagt. Was sich Teamkollege Felix Klaus vom Torjäger wünscht.

24.05.2023, 07:02 Uhr

So lief der Abschied von Rouwen Hennings mit den Fortuna-Fans 35 Bilder Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die emotionalen Momente in der Arena nach Fortunas 3:3 gegen Hannover 96 wird niemand so schnell vergessen, der bei Rouwen Hennings‘ Verabschiedung nach sieben Düsseldorfer Jahren dabei war. Der Torjäger selbst ganz sicher nicht. Und auch seine Mitspieler hatten die Videos, vor allem das mit dem sehr persönlichen Gedicht der drei Hennings-Kinder, und die Ovationen der Fans nicht kalt gelassen. „Ich will danke sagen an Rouwen Hennings, der dem Verein mehr gegeben hat als jeder andere Spieler im aktuellen Kader“, betont stellvertretend Kapitän Andre Hoffmann. Hier geht es zur Bilderstrecke: So lief der Abschied von Rouwen Hennings mit den Fortuna-Fans