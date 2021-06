Vor dem EM-Achtelfinale : Das muss die DFB-Elf gegen England verbessern

Analyse München Nach der Zitterpartie gegen Ungarn muss sich Deutschland im Achtelfinale gegen England muss sich offensiv wie defensiv enorm steigern. Die Historie spricht für das DFB-Team.

Der größte Schwachpunkt der DFB-Elf in der Vorrunde war eindeutig hinten auszumachen. Fünf Gegentore in drei Spielen sind deutlich zu viel. Dabei wollte Löw mit seiner Dreierkette ja gerade die Anfälligkeit in der Defensive ausmerzen. Vor allem im Umschaltspiel, wenn der Gegner schnell nach vorne prescht und die drei langen Kerls im deutschen Abwehrzentrum nicht sicher stehen, hat Deutschland Probleme. Also immer, wenn es schnell und lang geht. Das haben alle drei Vorrundengegner klar aufgezeigt. Frankreich beim 1:0, dem Pfostenschuss sowie seinen beiden Abseitstoren, Portugal beim 1:0 und auch Ungarn bei beiden Treffern. Auffällig auch, dass mehrfach der Ball aus dem rechten Halbfeld lang auf die linke Seite, also Deutschlands rechte, zum Erfolg führte. Bei den Führungstreffern der Franzosen und Portugiesen wurde Joshua Kimmich so überspielt, beim 2:1 der Ungarn sah Leroy Sané schlecht aus. Gegen die schnellen englischen Offensivspieler muss daher zwingend die Absicherung gegen Konter besser werden. Und der Zugriff auf den Gegner im Mittelfeld, damit diese schnellen Raumverlagerungen gar nicht erst möglich sind.