Kolumne des Ex-Borussen Was Winfried Schäfer an Gladbachs Ballbesitzfußball nicht gefällt

Die Balance vermisse ich bei den Gladbachern. Da ist keiner, der den Takt angibt, der das Team führt. Und wenn so einer fehlt, muss man sich fragen: Ist der Ansatz der Richtige? Nehmen wir Union Berlin. Urs Fischer lässt die Spieler spielen, was sie am besten können. Würden die Eisernen anfangen, hinten raus zu spielen, würden sie im Niemandsland der Tabelle stehen. Die Borussen müssen sich also fragen: Passt das, was wir machen, zu uns? Die Kunst ist, aus dem Ballbesitz heraus den Gegner rauszulocken, um dann in die freien Räume reinzustoßen. Ballbesitzfußball braucht Bewegung, Speed und gute Ideen, nur dann funktioniert er. Wenn es nicht klappt, muss man eben zu anderen Mitteln greifen.