Yann Sommer hat nun die meisten Einsätze aller Ausländer bei Borussia. Kassierte die Gegentore 15 bis 17 in den vergangenen vier Spielen. Wieder einmal traf ihn keine besondere Schuld, anders als in Leipzig blieben diesmal die großen Paraden aus. Flog einmal gut in eine Kostic-Flanke und wehrte am Ende einen Konter ab. Note 3