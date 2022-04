Yann Sommer musste in Fürth erst in der 72. Minute parieren. Im Derby wäre es früher nötig gewesen, aber die ersten drei Kölner Schüsse waren drin, sodass der Schweizer erst in der 67. Modestes eingesprungenen Versuch zu fassen bekam. Verhinderte in der Nachspielzeit stark die Wiederholung des 1:4 aus dem Hinspiel. Note 3