Viele Unklarheiten bei Borussia : Darauf kommt es für Hütter im Trainingslager an

Trainer Adi Hütter hat einiges vor mit Borussia Mönchengladbach, aber auch einige Aufgaben. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Analyse Mönchengladbach Adi Hütter kann in Gladbach nicht so groß denken wie sein Vorgänger Marco Rose vor einem Jahr. Nun geht es ins Trainingslager und klar ist nur, dass vieles noch unklar ist. Das sind die Aufgaben des Trainers in der kommenden Woche.