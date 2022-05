Tarik Tissoudali (KAA Gent)

Position: Mittelstürmer/Linksaußen

Vertrag bis: 2023

Er ist Schlüsselspieler bei Gent. In 29 Einsätzen in der regulären Spielzeit in Belgien hat der Marokkaner 19-mal getroffen. Mit Tissoudali hat Gent mehr als doppelt so gut gepunktet wie ohne ihn. Allerdings ist er bereits 29 Jahre alt, so wie Plea.